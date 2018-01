Laut Studie: Sexismus in den Top-Kinderbüchern

Die Bücher erfüllen laut der Analyse des “Guardian” mit einer Marktforschungsfirma die gängigen Klischees: Männliche Charaktere kommen in Kinderbüchern doppelt so oft in tragenden Rollen vor als weibliche. Geht es um die Schurken in Büchern, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bösewicht männlich ist, achtmal höher. Die laut der Zeitung einzig weibliche Schurkin gibt es in dem Peppa-Wutz-Buch “Peppa and her Golden Boots”. Dabei handelt es sich um eine Ente, die Peppa die Stiefel stiehlt und sie zum Mond bringt.