Emoji fürs Auto soll Straße zu besserem Ort machen

Die Kommunikation zwischen Autofahrern beschränkt sich in der Regel auf energisches Hupen und vulgäre Gesten. "CarWink" möchte die Straße wieder zu einem "besseren Ort" machen: Per Saugnapf an der Heckscheibe befestigt, liefert das per App steuerbare (Touch oder Sprache) "Emoji fürs Auto" mehr oder minder wichtige Hinweise in Piktogramm-Form für den dahinter Fahrenden – von "Achtung, Polizei" über "Fußgänger voraus" bis zu einem einfachen "Daumen hoch" als Dankeschön. Ab Juni soll das solarbetriebene Gadget für umgerechnet knapp 100 Euro erhältlich sein.