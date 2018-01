300 Gangbetten in Spitälern in nur einem Monat!

Gehörig Schelte hat es seitens des Rechnungshofes an der Gangbettensituation in den Häusern des Wiener Krankenanstaltenverbundes gegeben: So war ein breit gefächertes Managementversagen auf allen Ebenen diagnostiziert worden. 300 Gangbetten wurden im Vorjahr in den KAV-Spitälern gezählt - und zwar allein im Monat April! Doch auch die Anschaffung von teurem Equipment, das ungenutzt blieb und schließlich zu einem Spottpreis wieder verkauft wurde, wurde von Rechnungshof kritisiert.