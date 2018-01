Gangbetten: Management versagte auf jeder Ebene

Ältere werden auf den Flur verfrachtet, auch Kinder liegen in Gangbetten – die Situation ist seit vielen Jahren unerträglich. Die Profi-Prüfer des Wiener Stadtrechnungshofes sahen sich die Situation in Häusern des Krankenanstaltenverbundes an und diagnostizierten ein breit gefächertes Managementversagen auf allen Ebenen.