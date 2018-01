Darf Polizei bald unprotokolliert Daten abfragen?

Noch wird protokolliert, wer was abfragt

Im Sicherheitspolizeigesetz hieß es bisher: "Jede Abfrage und Übermittlung personenbezogener Daten aus der Zentralen Informationssammlung und den übrigen Informationsverbundsystemen ist so zu protokollieren, dass eine Zuordnung der Abfrage oder Übermittlung zu einem bestimmten Organwalter möglich ist." Die "Zuordnung zu einem bestimmten Organwalter" soll in Zukunft wegfallen.