Groß-Demo gegen Türkis-Blau legt Wiener City lahm

Laut Polizei rund 20.000 Teilnehmer

Ab dem frühen Nachmittag versammelten sich die Demonstranten am Christian-Broda-Platz am Westbahnhof, um ihren Unmut über die politische Lage kundzutun. Danach setzte sich der Demozug langsam in Bewegung. Die Route führte über die Mariahilfer Straße und den Ring bis zum Heldenplatz, wo die Schlusskundgebung stattfand. Auf dem Weg in Richtung Heldenplatz wuchs die Zahl der Teilnehmer stetig. "Eine exakte Schätzung der Teilnehmerzahl war schwierig, das sich auch zahlreiche Schaulustige und Einkäufer auf der Straße befanden", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Den Demo-Teilnehmer standen 1200 Polizeibeamte gegenüber.