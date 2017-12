Wien: Ausschreitungen bei Demos gegen Türkis-Blau

Teilnehmer teilweise illegal vermummt

Am Karlsplatz hatten sich Demonstranten der "Radikalen Linken" und der "Antifa" versammelt. Rund 500 Teilnehmer setzten sich kurz vor 9.30 Uhr in Bewegung. Auffallend war, dass sich viele mit pinken Regencaps kostümiert hatten. Auf dem Weg über den Getreidemarkt zum Ring in Richtung Heldenplatz wurden Parolen wie "Alerta! Alerta! Antifascista!" skandiert. Dazu kamen pyrotechnische Gegenstände, die für bunten Rauch sorgten. Im Block hinter mehreren Transparenten hatten sich einige Teilnehmer zumindest teilweise vermummt, gegen sie ging die Exekutive - wohl auch aufgrund der rechtfertigenden Kälte - aber nicht vor.