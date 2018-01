„Ein Lebensquell sprudelt in Bad Zell“

Quälendes Rheuma? Chronische Gelenkserkrankung? Asthma? Allerlei Wehwehchen lassen sich in Bad Zell lindern oder auskurieren. Kurärztin Maria Holzmann weiß, was hilft und guttut und verordnet entsprechende Behandlungen. Eine Radontherapie etwa. „Die Heilkraft unseres Edelgases Radon ist ein Geschenk der Natur“, so ihr Credo. Wenig später liege ich in der „Hydroxeur“-Badewanne und genieße meine erste, mit Farblicht kombinierte Unterwasser-Druckstrahlmassage. Entspannend!