Billigflieger Wizz Air startet in Wien durch

Paukenschlag in der Luftfahrt-Branche: Während die Niki-Flieger am Boden stehen, nutzt die osteuropäische Billigfluglinie Wizz Air die Gunst der Stunde und startet die große Expansion in Wien. Schon 2018 werden 17 Ziele in 15 Ländern angeflogen, auch in Westeuropa.