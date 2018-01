Apple macht Handys langsam: Nun ermittelt Justiz!

Konzern rechtfertigt eingebaute Bremse

Gegenüber "Techcrunch" gab Apple an, dass das Unternehmen seinen Kunden die bestmögliche Bedienbarkeit bieten wolle. "Bei Kälte, niedriger Batterieladung oder im Laufe der Zeit sind Lithium-Ionen-Batterien immer weniger in der Lage, Spitzenstrombelastungen zu liefern, was dazu führen kann, dass das Gerät unerwartet heruntergefahren wird, um seine elektronischen Komponenten zu schützen", rechtfertigt der Konzern die eingebaute Bremse.