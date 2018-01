So klappt es endlich mit den guten Vorsätzen

Was will ich?

Fragen Sie sich in einem ersten Schritt, was SIE wollen - nicht Ihre Familie, Freunde, etc. Nehmen Sie sich nichts vor, das von Ihnen lediglich erwartet wird, womit Sie sich aber nicht hundertprozentig identifizieren können. Ein solches Vorhaben ist meist nicht von Erfolg gekrönt. Haben Sie sich ein Ziel gesetzt, gestalten Sie ein kleines Plakat und hängen Sie dieses an einem prominenten Ort in Ihrem Zuhause auf. So verlieren Sie Ihr Vorhaben nicht aus den Augen.