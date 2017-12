Auto kracht in SPD-Parteizentrale in Berlin

Unter mysteriösen Umständen ist am Heiligen Abend ein Auto in das Foyer der SPD-Parteizentrale in Berlin gekracht. Der Fahrer wurde dabei verletzt und später ins Krankenhaus gebracht. Im Inneren des Wagens fanden sich unter anderem Benzinkanister. Hinweise, dass der Mann Extremist sei, gebe es aber nicht, hieß es vonseiten der Polizei am Montagvormittag. Laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" wurde allerdings auch vor der Berliner Bundesgeschäftsstelle der CDU eine Tasche mit brennbaren Materialen gefunden.