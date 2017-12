Audi ruft in Österreich 4680 Autos in Werkstätten

330.000 Autos in Deutschland betroffen

In Deutschland sind 330.000 Autos betroffen. Schon im Oktober 2016 hatte Audi in den USA 250.000 und im März 2017 in China 700.000 Autos mit dem gleichen Problem zurückgerufen. Es gebe bisher zwar nur ein paar Dutzend Zwischenfälle, und niemand sei verletzt worden. Aber die Kunden sollten den Zusatzheizer abschalten und das Auto bei Schmorgeruch sofort abstellen, sagte ein deutscher Audi-Sprecher.