Alcaraz feiert gegen Sinner ersten Rom-Triumph

Vorentscheidend im hochklassigen Endspiel war der Ausgang von Satz eins, in dem es ohne Break in das Tiebreak ging. Da gelang Alcaraz im ersten Ballwechsel ein Mini-Break, diesen Vorsprung gab er nicht mehr her. Im zweiten Satz zog der spätere Sieger auf 5:0 davon, Sinner schaffte aber zumindest noch das Ehren-Game. Nach 1:44 Stunden war die Partie zu Ende. Es ist der siebente Masters-1000-Titel von Alcaraz, ab Montag nimmt er hinter Sinner in der Weltrangliste Position zwei ein. Damit ist dieses Duell auch im Finale der in einer Woche beginnenden French Open möglich.