Fischer: „Sonst beißen wir uns wieder in den A***“

Die Meister-Entscheidung fällt in der letzten Runde, wobei drei Teams noch eine Chance haben. Die Austria hievte sich am Sonntag mit einem 2:1-Sieg beim WAC wieder zurück ins Rennen, während Tabellenführer Sturm Graz bei Rapid mit 1:3 unterlag. Veilchen-Kapitän Manfred Fischer weiß, was zu tun ist.