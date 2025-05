Song Contest: Auf Wien rollt Millionenwelle zu

Polizei alleine wird Großevent nicht stemmen

Auch hier wird es die Wiener Polizei nicht alleine bewerkstelligen können. Mit Polizeipräsenz alleine ist es aber nicht getan. In Basel etwa gab es zusätzlich zur klassischen Security einen Sicherheitsdienst, der auf Gewaltprävention und Unterstützung von Gewaltopfern spezialisiert war. Zudem waren Awareness-Teams im Einsatz, wie es sie auch in Wien gibt. Auf alle diese zusätzlichen Ressourcen wird Wien zugreifen müssen, um einen sicheren Ablauf des ESC gewährleisten zu können. Genauso wie der Tourismus wird sich also auch die Exekutive gemeinsam mit der Stadtregierung ein Konzept überlegen müssen.