Autorin Rowling: „Arme werden niedergemacht“

„Jemand, der selbst nicht arm ist, wird nicht verstehen, was das bedeutet. Über die Armen wird geredet, sie werden niedergemacht, über sie wird gesprochen und all das passierte mir in diesen Jahren“, sagte Rowling. Ihr Vermögen wird heute auf mindestens 945 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 1,1 Milliarden Euro) geschätzt.