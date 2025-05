ESC-Triumph: „Das checkt man erst am Sterbebett“

Fanliebe, Selbstvertrauen und ein klarer Weg

Auf die schönste Fanreaktion angesprochen, erinnerte sich JJ an den Moment kurz vor der finalen Punktevergabe: „Ich glaube, es hat schon beim Countdown im Splitscreen begonnen … Die Leute waren so laut – das kann man sich nicht vorstellen. Da ist so viel passiert, in so kurzer Zeit. Das war einfach der schönste Moment.“