Wolfsberger AC gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Nicht nur das Lavanttal hält den Atem an. Zwei Runden vor Schluss bzw. dem Heimduell mit der Wiener Austria hat der WAC den Gewinn des Fußball-Meistertitels – und damit des Doubles – in eigener Hand. Zwei Siege trennen die Wölfe von der Sensation. Dietmar Kühbauer schaltete in Sachen Euphorie aber einen Gang zurück. „Ich will nicht von ungelegten Eiern reden“, sagte der Coach, dessen Elf in fünf der jüngsten sechs Ligapartien einen Sieg ausgebrütet hat.