Ex-Bürgermeister trumpfte mit eigener Liste auf

Kleiner Wahlsonntag in Niederösterreich: In Maria Lanzendorf stieg der ehemalige Bürgermeister ins Rennen ein – und holte sich nicht nur bei allen Konkurrenten Mandate, sondern verfehlte es nur um wenige Stimmen, stärkste Kraft in der Gemeinde zu werden. Auch in den Gemeinden Gablitz, Marchegg und Klosterneuburg gab es einen weiteren Urnengang.