BW Linz gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Direktes Duell mit den vorderen Tabellennachbarn haben die Salzburger keines mehr, sie sind für eine Rangverbesserung auf Schützenhilfe angewiesen. „Das, was wir noch in der Hand haben, ist, in den Spielen gegen Blau-Weiß Linz und gegen Rapid das Maximum rauszuholen. Umso wichtiger ist es, das kommende Spiel in Linz zu gewinnen“, sagte Salzburg-Trainer Thomas Letsch. Beim „kleineren Klub“ aus Linz ist das bisher nicht gelungen. Vergangenes Jahr gab es am 17. Februar ein 1:1 und am 10. November ein 2:0 für die Linzer.