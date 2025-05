Kakadu der Bayern-Profis feierte schon wieder mit

Nach dem 2:2 von Leverkusen in Freiburg stand Bayern München am 4. Mai als deutscher Meister fest. Die Profis ließen es bei einer spontanen Party im Münchener Nobelrestaurant „Käfer“ richtig krachen. Und in dieser Nacht flog der Porzellan-Kakadu auch aus noch ungeklärten Gründen mit den Bayern-Profis mit. Bei der Übergabe der Meisterschale in der Allianz Arena landete die Figur sogar auf dem Podest.