Rapid Wien gegen Sturm Graz – ab 17 Uhr LIVE

Dass die Meisterkrönung bereits in Wien erfolgen könnte, wollten Sturms Verantwortliche nicht so nahe an sich heranlassen. „Alle Nebengeräusche und Szenarien interessieren uns nicht“, meinte Säumel. Und Otar Kiteishvili ergänzte: „Uns ist natürlich bewusst, dass es theoretisch möglich ist, den Sack am Sonntag zuzumachen. Aber da wir es nicht nur in der eigenen Hand haben, beschäftigen wir uns überhaupt nicht damit, sondern konzentrieren uns einzig und allein auf unser eigenes Spiel in Wien.“