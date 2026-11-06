„Major“ und „Fußballgott“ als Schiedsrichter

Fußballer und Schiedsrichter sind nicht immer einer Meinung. Besonders spannend wird es, wenn (ehemalige) Kicker selbst in die Rolle des Unparteiischen schlüpfen. Genau das tun der „Major“ Stefan Maierhofer, der grün-weiße „Fußballgott“ Steffen Hofmann oder FA-Cup-Sieger Paul Scharner am Samstag in St. Pölten.
Am Samstag geht im Sportland Niederösterreich in St. Pölten zum neunten Mal der Spielerpass-Cup, das größte österreichische Hallenfußballturnier für Menschen mit Behinderung, über die Bühne. 25 Teams aus sieben österreichischen Bundesländern, dazu Mannschaften aus dem Umfeld deutscher Traditionsvereine wie 1860 München oder Hannover 96. Komplettiert wird der inklusive Bandenzauber durch prominente Schiedsrichter wie „Fußballgott“ Steffen Hofmann, Ex-Austria-Kapitän Manuel Ortlechner oder FA-Cup-Sieger Paul Scharner. Und allen voran natürlich auch Stefan Maierhofer.
„Ich bin seit dem ersten Mal dabei. Das ist eine richtig coole und wichtige Geschichte“, tritt der „Major“ seit Jahren als Botschafter auf. Auch, weil es ihm ein persönliches Anliegen ist. „Bis zu meinem 18. Lebensjahr galt ich wegen meiner Zöliakie (Anm.: Autoimmunerkrankung) selbst als 50 Prozent körperlich behindert. Mich hat es nie groß eingeschränkt, aber andere Menschen schon. Und denen wollen wir helfen, gemeinsam mit ihnen Spaß am Sport haben.“
Zum Auftakt gibt’s ein kleines Wiener Derby zwischen Rapid und Austria, das wird Stefan aber nicht pfeifen dürfen, er zwinkert: „Da bin ich zu voreingenommen.“
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