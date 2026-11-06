„Major“ und „Fußballgott“ als Schiedsrichter

„Ich bin seit dem ersten Mal dabei. Das ist eine richtig coole und wichtige Geschichte“, tritt der „Major“ seit Jahren als Botschafter auf. Auch, weil es ihm ein persönliches Anliegen ist. „Bis zu meinem 18. Lebensjahr galt ich wegen meiner Zöliakie (Anm.: Autoimmunerkrankung) selbst als 50 Prozent körperlich behindert. Mich hat es nie groß eingeschränkt, aber andere Menschen schon. Und denen wollen wir helfen, gemeinsam mit ihnen Spaß am Sport haben.“