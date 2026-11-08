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Von der Idee zur Maschine

Niederösterreich
08.11.2026 00:03
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Sebastian arbeitet in seiner Lehre zum Maschinenbautechniker mit Präzision und technischem ...
Sebastian arbeitet in seiner Lehre zum Maschinenbautechniker mit Präzision und technischem Geschick an komplexen Industrieanlagen.(Bild: voestalpine AG)
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Von Promotion Team

Sebastian (17) taucht bei seiner Ausbildung zum Maschinenbautechniker tief in die Welt komplexer Industrieanlagen ein. Bei der voestalpine Krems GmbH ist er mittlerweile im dritten Lehrjahr und weiß: Technik ist genau sein Ding.

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Die Entscheidung für die Lehre hat Sebastian bis heute nicht bereut. Besonders gefällt ihm, dass er am Ende des Tages sieht, was er geschafft hat. „Es ist schön, wenn aus einzelnen Teilen Schritt für Schritt etwas entsteht und man selbst daran beteiligt war.“

Im Ausbildungszentrum lernt der 17-Jährige, Bauteile zu fertigen und zu bearbeiten, Werkstücke exakt zu messen und Maschinen fachgerecht zu montieren. Dabei arbeitet er mit unterschiedlichen Werkstoffen und eignet sich laufend technisches Know-how an. „Genauigkeit ist wichtig, aber auch zu verstehen, wie alles zusammenspielt. Genau das macht den Beruf für mich spannend.“

Zitat Icon

Genauigkeit ist wichtig, aber auch zu verstehen, wie alles zusammenspielt.

Sebastian, 17 Jahre, Maschinenbautechnik-Lehrling

Auch finanziell zahlt sich seine Ausbildung aus: Von seinem Lehrlingseinkommen hat sich Sebastian bereits einen Gaming-PC gekauft, den Großteil seines Geldes legt er aber zur Seite. Auch seine nächsten Ziele hat er fest im Blick: Nach dem Lehrabschluss möchte er sich weiterqualifizieren. Eine Matura oder später die Meisterausbildung kann er sich gut vorstellen.

LEHRE BEI DER VOESTALPINE

An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 120 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre

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