Bundesliga Live Updates
LIVE: Salzburg is ruthless! Can Lustenau respond?
Matchday 11 in Austria’s Bundesliga: FC Red Bull Salzburg hosts SC Austria Lustenau. The score is currently 3-0 in favor of Salzburg; we’re reporting live (see below).
Here’s the LIVE TICKER:
For the “Bulls,” only a win against Austria Lustenau will do in their pursuit of league leaders Rapid, who hold a three-point lead. “We want to win and take the lead, but to do that we need a strong performance,” emphasized coach Danny Röhl. The German is on alert following the Vorarlberg team’s surprise Cup victory over Sturm. “They made a statement there. That’s why we need to be highly concentrated and focused.”
“We have a lot of hungry and determined players!”
The list of absences for Salzburg is long; during Friday’s training session, Jesper Lindström—who had been playing strongly lately—also suffered a muscle injury. “But we can’t complain; we have to see what we have available. We have a lot of hungry and determined players,” said Röhl.
Lustenau has lost five of its last six league matches, but gained a lot of confidence against Sturm on Thursday. “The last few games were anything but easy for us. That’s why it feels even better that we’ve now rewarded ourselves with a win. I hope this gives us some momentum,” explained Lenn Jastremski, who scored twice against the Graz team.
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