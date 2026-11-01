LIVE: Salzburg is ruthless! Can Lustenau respond?

For the “Bulls,” only a win against Austria Lustenau will do in their pursuit of league leaders Rapid, who hold a three-point lead. “We want to win and take the lead, but to do that we need a strong performance,” emphasized coach Danny Röhl. The German is on alert following the Vorarlberg team’s surprise Cup victory over Sturm. “They made a statement there. That’s why we need to be highly concentrated and focused.”