„Dabei geht es um Disziplin, Respekt und Selbstbeherrschung“, erklärt Ernst Binder, selbst Trainer und Landespräsident des AUTMMAF Wien, im Gespräch mit der „Krone“. Doch wie viel Kampf darf bei den Kleinsten sein? Der Landesverband setze auf eine sportliche Ausbildung, die weit über den Kampf auf der Matte hinausgehen soll. Sein gewählter Ansatz legt: die Sportarten sozusagen „salonfähig“ zu machen, sich auf den Breiten- und Schulsport zu konzentrieren.