Höchste Präzision beim Guss

Schon bei seinem Schnuppertag in der voestalpine Giesserei Traisen war für Christian klar: Diesen Berufsweg möchte er einschlagen. Heute ist der 20-Jährige im vierten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Gießereitechniker und bereitet sich auf die Lehrabschlussprüfung vor.
Bei der Arbeit als Gießereitechniker ist höchste Präzision gefragt. Christian stellt Sandformen her, in die später flüssiger Stahl gegossen wird, um beispielsweise Bauteile für Brücken oder Windkraftanlagen zu erzeugen.
Besonders beeindruckt ihn die Arbeit in der Schmelze, wo Stahl bei Temperaturen von bis zu 1.600 °C verarbeitet wird. Spannend ist für ihn aber auch die Steuerung des hochmodernen 3D-Sanddruckers. „Je besser man sich auskennt, desto mehr Spaß macht die Arbeit. Am wichtigsten ist für mich aber die Teamarbeit. Wir können uns immer aufeinander verlassen“, erzählt er.
Es ist ein schönes Gefühl, eigenes Geld zu verdienen.
Christian, 20 Jahre, Gießereitechnik-Lehrling
Besonders schätzt Christian die finanzielle Eigenständigkeit, die ihm die Lehre ermöglicht. „Es ist ein schönes Gefühl, eigenes Geld zu verdienen und nicht mehr so abhängig von den Eltern zu sein. Außerdem ist das Gehalt wirklich fair“, erzählt er.
Derzeit liegt sein Fokus auf dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehre, der mit der Lehrabschlussprüfung näher rückt.
An den niederösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 120 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 15 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre