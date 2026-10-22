Traumhafter Film über das Juwel Kremstal

„Unterwegs im Kremstal“ ist der Titel des neuesten Filmes von „Krone“-Fotograf Attila Molnár und er nimmt die Besucherinnen und Besucher auf eine beeindruckende Reise mit. Der Film begeistert mit atemberaubenden Aufnahmen dieser Region und vermittelt den Eindruck, dass man ganz direkt und hautnah an der Landschaft ist und das Flair „atmen“ kann.