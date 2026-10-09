Skurril! Haaland streitet sich mit Elektriker

Nur wenige Tage nach der Eintragung des Elektrikers zog Haaland – Stürmer von Manchester City und Multimillionär – in Norwegen nach und ließ die Eintragung der Marke auf die EU ausdehnen. Weil der Elektriker protestierte, erfuhr Haaland, dass die Marke bereits eingetragen war – und in welchem Zusammenhang. In zwei Verfahren setzte sich der Stürmer bereits vollständig durch.