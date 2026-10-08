So tricksen Wintersportler den Schneemangel aus

Die Temperatur-Rekorde im Sommer sorgten für eine gespenstige Situation – am 15. August stellte mit dem Stilfser Joch das letzte Sommer-Skigebiet in Europa den Betrieb ein. Der gesamte Ski- und Snowboard-Zirkus suchte in Chile oder in Neuseeland nach Trainingsmöglichkeiten. Mittlerweile ist die Lage auf den Gletschern etwas entschärft. Dank Snowfarming werden immer mehr Pisten geöffnet, Slalom-Ass Manuel Feller zog für sein Comeback erste Schwünge am Pitztaler Gletscher.