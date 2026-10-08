So tricksen Wintersportler den Schneemangel aus

Nach den Hitzewellen und dem Altweibersommer ist „Snowfarming“ sehr gefragt. Die „Krone“ fragte bei den heimischen Stars nach, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Der Bob-, Rodel- und Skeletonsport muss sich schon seit Jahrzehnten nicht mehr auf Frau Holle verlassen.
Die Temperatur-Rekorde im Sommer sorgten für eine gespenstige Situation – am 15. August stellte mit dem Stilfser Joch das letzte Sommer-Skigebiet in Europa den Betrieb ein. Der gesamte Ski- und Snowboard-Zirkus suchte in Chile oder in Neuseeland nach Trainingsmöglichkeiten. Mittlerweile ist die Lage auf den Gletschern etwas entschärft. Dank Snowfarming werden immer mehr Pisten geöffnet, Slalom-Ass Manuel Feller zog für sein Comeback erste Schwünge am Pitztaler Gletscher.
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