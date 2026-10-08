Nach Auftaktpleite soll Spaß erst richtig losgehen

Die Badminton-Asse von WAT Simmering wollen in dieser Saison um den Bundesliga-Titel mitspielen. Warum es in der ersten Runde eine erwartbare Niederlage gab und wer in Zukunft die wichtigen Zähler sichern soll, verriet Sportchef Manuel Rösler der „Krone“.
Nichts weniger als um den Bundesliga-Titel mitzuspielen hatte man bei Simmerings Badminton-Assen als Saisonziel ausgegeben. Und dann gab’s zum Auftakt in Wolfurt eine 1:7-Packung.
„Das klingt natürlich erstmal gar nicht gut, war aber zu erwarten“, relativiert Sportchef Manuel Rösler. „Das ist einfach blöd gelaufen vom Terminplan her.“ So fehlte bei WAT Simmering fast die ganze „Einser-Garnitur“. Mads-Emil Monke hatte nach einer Verletzung vom dänischen Verband noch keine Freigabe, Leon Seiwald ist mit dem rot-weiß-roten Nationalteam bei Turnieren in Südamerika. Ebenso wie die Ungarin Agnes Körösi. Österreichs Damen-Nummer 1 Xu Wei wiederum war noch für ihren französischen Klub Cholet im Einsatz. „Dadurch hat sich bei unserer Aufstellung einiges verschoben.“
Cheng tritt international nicht mehr an
Und Pascal Cheng wurde zur Nummer 1. Der 19-Jährige, der 2022 mit der Bronzemedaille beim European Youth Olympic Festival EYOF in Banska Bystrica seinen größten Erfolg gefeiert hatte, gab kürzlich bekannt, keine internationalen Turniere mehr zu bestreiten. „Ich habe den Spaß verloren – und der war mir immer am wichtigsten“, begründet er seine Entscheidung. Nun soll am Doppel-Wochenende 24./25. Oktober mit den beiden Heimspielen gegen Pressbaum und Traun mit vollem Kader der Spaß erst so richtig losgehen.
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