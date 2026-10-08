Nach Auftaktpleite soll Spaß erst richtig losgehen

Cheng tritt international nicht mehr an

Und Pascal Cheng wurde zur Nummer 1. Der 19-Jährige, der 2022 mit der Bronzemedaille beim European Youth Olympic Festival EYOF in Banska Bystrica seinen größten Erfolg gefeiert hatte, gab kürzlich bekannt, keine internationalen Turniere mehr zu bestreiten. „Ich habe den Spaß verloren – und der war mir immer am wichtigsten“, begründet er seine Entscheidung. Nun soll am Doppel-Wochenende 24./25. Oktober mit den beiden Heimspielen gegen Pressbaum und Traun mit vollem Kader der Spaß erst so richtig losgehen.