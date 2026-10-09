Gewinnen Sie Tickets für Klanglicht in Graz

Alle Jahre wieder erleuchtet das Klanglicht-Festival im Herbst die steirische Landeshauptstadt. Heuer feiert man ab 23. Oktober die Rückkehr in den Park von Schloss Eggenberg. Mit der „Krone“ können Sie 100x2 Eintrittskarten gewinnen!
Magische Erlebnisse aus Klang und Licht will das Klanglicht-Festival auch heuer wieder ermöglichen. Dafür kehrt man ins Areal von Schloss Eggenberg zurück, wo Klanglicht schon in der Corona-Ausgabe von 2021 stattfand. „Mit seinem Fokus auf die kosmische und kalendarische Ordnung sind Schloss und Park ja wie ein aufgelegter Elfmeter für uns“, sagt Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz, die das Festival veranstalten..
Und so hat Kuratorin Birgit Lill-Schnabl für Klanglicht 2026 (von 23. 10. bis 7. 11.) vierzehn internationale Arbeiten zusammengetragen, die eine „Brücke von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft“ schlagen sollen. Das deutsche Duo Hartung&Trenz etwa wird die Hauptachse in einen poetischen Sprachraum verwandeln, Daniel Rossa wird die legendäre Fassade des Schlosses bespielen und im Innenhof des Schlosses werden leuchtende Berge in Konversation mit den Besuchern treten.
Für die Schlosskapelle hat Robin Beekmann eine leuchtende Uhr entwickelt, die zugleich fasziniert und entschleunigt, in der Sakristei zieht Helga Griffiths mit Licht und Gerüchen die Route eines Flüchtlings aus Syrien nach und im Planetensaal wird Fotolegende Inge Dick vier minimalistische Jahreszeiten inszenieren. Bespielt wird natürlich auch der Schlosspark und (schon traditionellerweise) werden auch drei Arbeiten junger Studierender der FH Graz bei Klanglicht zu sehen sein – so verwandelt etwa Joschua Hohenbrink die Decke des Pavillons in einen „Floral Forest“.
Mit der „Krone“ zum Klanglicht
Erstmals findet das Festival heuer nicht mehr bei freiem Eintritt statt – doch mit der „Krone“ genießen sie tolle Vorteile. Einerseits erhalten alle unsere Abonnenten eine Ermäßigung in der Höhe von 9 Euro auf die Tickets (15 statt regulär 24 Euro). Zudem können Sie mit der „Krone“ 100x2 Eintrittskarten gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis 13. Oktober.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.