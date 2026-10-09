Gewinnen Sie Tickets für Klanglicht in Graz

Für die Schlosskapelle hat Robin Beekmann eine leuchtende Uhr entwickelt, die zugleich fasziniert und entschleunigt, in der Sakristei zieht Helga Griffiths mit Licht und Gerüchen die Route eines Flüchtlings aus Syrien nach und im Planetensaal wird Fotolegende Inge Dick vier minimalistische Jahreszeiten inszenieren. Bespielt wird natürlich auch der Schlosspark und (schon traditionellerweise) werden auch drei Arbeiten junger Studierender der FH Graz bei Klanglicht zu sehen sein – so verwandelt etwa Joschua Hohenbrink die Decke des Pavillons in einen „Floral Forest“.