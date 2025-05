Rangnick sieht neues Nationalstadion als Cash-Cow

Die Errichtung eines neuen Nationalstadions steht bei Ralf Rangnick weiterhin ganz oben auf der Agenda! Auch bei der Kader-Nominierung für die WM-Qualifikation am Montag in Wien warb Österreichs Fußball-Teamchef für den Bau einer Mehrzweckarena, die für die verschiedensten Veranstaltungen zur Verfügung stehen sollte. In Zeiten von Sparpaketen sei zwar wenig Unterstützung von der öffentlichen Hand zu erwarten, dennoch sollte das Projekt laut Rangnick vorangetrieben werden.