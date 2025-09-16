„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“

Enormes Suchtpotenzial

Zum Thema Smartphones sagte er: „In Irland gibt es eine Stadt, in der sich Schule, Eltern und Kinder darauf geeinigt haben, dass erst ab dem 13. Lebensjahr Handys für Kinder erlaubt sind. Das halte ich für einen sehr guten Zugang. In Österreich hat ja schon fast jedes Kind ab sechs Jahren ein Handy. Dazu gibt es viel zu wenige Regeln im Umgang mit den Smartphones, die ein enormes Suchtpotenzial haben. Ich appelliere an die Eltern, den Kindern maximal eine Stunde Handyzeit am Tag zu geben. Und da spreche ich noch gar nicht von Instagram, Tiktok und dem ganzen anderen Schmarrn. Unsere Kinder kommen nicht adipös, handysüchtig und bewegungsfaul auf die Welt. Wir machen sie dazu.“