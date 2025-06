„Fantastisch – sind wir von Österreich gewohnt“

Die große Überraschung blieb bei der Darts-Gala am Freitag in Salzburg aus. Am Ende setzte sich Favorit Raymond van Barneveld (Ned) gegen Joe Cullen (Eng) durch. Da es bei diesem Format mehr um die Show als um Preisgeld geht, kann man Österreich bzw. Salzburg als den größten Gewinner bezeichnen. Mehr als 3000 Fans sorgten in der Salzburg Arena für eine tolle Stimmung. „Es war ganz fantastisch, aber das sind wir aus Österreich auch gewohnt“, lobte PDC-Europe-Sportchef Philip Brzezinski. „Es war ein stimmungsvoller Abend, die Spieler wurden gefeiert.“