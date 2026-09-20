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Trotz Verletzung

Kein „Knock-out“ bei Dreharbeiten von „KNOCKat8“

Niederösterreich
20.09.2026 17:00
Verletzt, aber für Profistuntman und Schauspieler Max Fraisl kein Grund, die Dreharbeiten zu ...
Verletzt, aber für Profistuntman und Schauspieler Max Fraisl kein Grund, die Dreharbeiten zu unterbrechen.(Bild: Krone KREATIV/GM Media international)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Bei den Dreharbeiten zum Thriller „KNOCK AT 8“ zog sich Hauptdarsteller Max Fraisl eine Verletzung zu. Aufgeben war jedoch für ihn keine Option – die Dreharbeiten befinden sich bereits in der Zielgeraden. 

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Die Dreharbeiten zum österreichischen Thriller „KNOCK AT 8“, der in Baden bei Wien gedreht wird, gehen auf die Zielgerade – und verlangen Hauptdarsteller Max Fraisl derzeit einiges ab. Bei einem Stunt zog sich der Schauspieler am rechten Unterschenkel einen teilweisen Riss des Wadenmuskels zu. Dazu kam ein rund zehn Zentimeter großes Hämatom.

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Drehpause kommt nicht infrage
Eine längere Drehpause ist für ihn dennoch keine Option. Denn die letzten und wichtigsten Szenen stehen noch bevor. Bis Anfang Oktober soll der Film fertig gedreht sein. Als „Lorenz Neumeister“ muss Fraisl im Thriller unter anderem kämpfen, fliehen und körperlich an seine Grenzen gehen. Auch Regisseurin Maria Fraisl, die Ehefrau des Hauptdarstellers, die mit „KNOCK AT 8“ ihr Spielfilmdebüt gibt, bleibt konsequent: „Am Set ist Max für mich nicht mein Mann. Er ist Lorenz. Und der muss durch diese Geschichte durch.“ 

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