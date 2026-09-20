Kein „Knock-out“ bei Dreharbeiten von „KNOCKat8“

Drehpause kommt nicht infrage

Eine längere Drehpause ist für ihn dennoch keine Option. Denn die letzten und wichtigsten Szenen stehen noch bevor. Bis Anfang Oktober soll der Film fertig gedreht sein. Als „Lorenz Neumeister“ muss Fraisl im Thriller unter anderem kämpfen, fliehen und körperlich an seine Grenzen gehen. Auch Regisseurin Maria Fraisl, die Ehefrau des Hauptdarstellers, die mit „KNOCK AT 8“ ihr Spielfilmdebüt gibt, bleibt konsequent: „Am Set ist Max für mich nicht mein Mann. Er ist Lorenz. Und der muss durch diese Geschichte durch.“