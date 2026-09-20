Christliche Werte, Familie und das Kreuz

Christliche Traditionen

Die Landeshauptfrau: „Unser Fundament sind die christlichen Werte und Traditionen.“ Dazu gehöre auch das Kreuz, das in öffentlichen Räumen weiterhin ein „unverzichtbares Symbol“ sei. Dazu gehöre aber auch, „dass alle Kinder frei und selbstbestimmt aufwachsen können“, so Mikl-Leitner: „Mädchen und Burschen sollen gleichberechtigt und gleichbestimmt aufwachsen können. Deshalb bin ich beispielsweise für das Kopftuchverbot.“