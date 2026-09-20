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„Klares Fundament“

Christliche Werte, Familie und das Kreuz

Niederösterreich
20.09.2026 05:00
Bischof Alois Schwarz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Superintendent Michael Simmer und ...
Bischof Alois Schwarz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Superintendent Michael Simmer und Erzbischof Josef Grünwidl.(Bild: NLK KHITTL)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Bei einem Treffen mit dem hohen Klerus gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Regierungsviertel in St. Pölten ein klares Bekenntnis zum „festen Fundament Niederösterreichs“ ab.

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Es ist gelebte (ökumenische) Tradition: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lud hohe kirchliche Würdenträger nun zum Gedankenaustausch ins NÖ Landhaus. Mit dabei waren unter anderem der Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz, Superintendent Michael Simmer sowie zahlreiche Äbte der heimischen Stifte und Klöster.

„Zukunft der Kinder“
Ein wichtiges Thema war die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Zukunft der Kinder. Mikl-Leitner erklärte, dazu brauche es Leistung, Eigenverantwortung, Hausverstand und ein „festes Fundament.“

Christliche Traditionen
Die Landeshauptfrau: „Unser Fundament sind die christlichen Werte und Traditionen.“ Dazu gehöre auch das Kreuz, das in öffentlichen Räumen weiterhin ein „unverzichtbares Symbol“ sei. Dazu gehöre aber auch, „dass alle Kinder frei und selbstbestimmt aufwachsen können“, so Mikl-Leitner: „Mädchen und Burschen sollen gleichberechtigt und gleichbestimmt aufwachsen können. Deshalb bin ich beispielsweise für das Kopftuchverbot.“

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