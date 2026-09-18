Babler unter Druck & Heidi-Fest in München

Neue Unruhe in der SPÖ: Eine interne Präsentation von Josef Muchitsch setzt Parteichef Andreas Babler unter Druck. UND: Heidi Klum lädt zum Heidifest – und die Promis kommen. Wer dabei war und wer fehlte, zeigt Mario Grüninger. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.