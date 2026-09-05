16-Jähriger schwer verletzt: Pkw-Lenker flüchtete

Ein 16-jähriger Mofa-Lenker stürzte am Mittwoch, 2. September, auf einer Gemeindestraße in Ludersdorf-Wilfersdorf (Steiermark) und erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Die Polizei sucht nun nach einem Pkw-Lenker, der ihm entgegenkam.
Der junge Mann war am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung Pircha mit seinem Mofa unterwegs. Plötzlich kam ihm ein Pkw entgegen, der 16-Jährige musste ausweichen und geriet dabei aufs Bankett. Zwar erfasste der Pkw-Lenker den Mofa-Fahrer nicht, jedoch kam der durch das Ausweichmanöver zu Sturz.
Der Bursche wurde schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte ihn, bevor er mit dem Hubschrauber zur Kinderklinik nach Graz geflogen wurde. Dort stellten Ärzte fest, dass er schwer an der Wirbelsäule verletzt wurde.
Polizei sucht blauen VW Polo
Wer das Auto gelenkt hat, ist unbekannt. Die Polizei sucht nach einem blauen VW Polo. Wer etwas gesehen hat, solle sich bei der Polizeiinspektion Gleisdorf unter 059133/6264 melden.
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