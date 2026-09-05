16-Jähriger schwer verletzt: Pkw-Lenker flüchtete

Der junge Mann war am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung Pircha mit seinem Mofa unterwegs. Plötzlich kam ihm ein Pkw entgegen, der 16-Jährige musste ausweichen und geriet dabei aufs Bankett. Zwar erfasste der Pkw-Lenker den Mofa-Fahrer nicht, jedoch kam der durch das Ausweichmanöver zu Sturz.