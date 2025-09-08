Tausende feiern in Tracht am Altausseer Kultfest

Schon vor 10 Uhr warten die Ersten vor dem urigen Holzstangenzelt, um die besten Plätze vor der Bühne zu ergattern: die Ausseer in der Krachledernen samt eingestecktem Hirschfänger, die Ausseerinnen im Dirndl in den charakteristischen Farben Grün, Rosa und Lila. Geduld brauchen viele Partytiger auch, wenn sie sich um die legendären Grillhendl anstellen – sobald sie brennheiß von der Stange gezogen werden, sind sie auch schon weg.