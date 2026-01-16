Vorteilswelt
Action auf Schiene

Spionage-Thriller „THE TRAIN“ rast durch Wien

Kino
16.01.2026 10:30
(Bild: Westside Studios_Davide Marconcini)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im September erwartet Kinobesucher mit „The Train“ ein actiongeladener Spionage-Thriller in den Kinos. Als Schauplätze für den Film dienen neben Standorten auf der ganzen Welt auch Wien und die „Krone“ hat erste Einblicke auf den Film erhalten. 

Derzeit wird der neue Spy-Action-Thriller „The Train“ gedreht, ein internationales Filmprojekt, das an spektakulären Schauplätzen rund um den Globus Station macht: Malta, Bangkok, Tokio, London, Budapest, Prag - und natürlich Wien. Hier dient der luxuriöse Majestic Imperator Train de Luxe als eine der zentralen Kulissen des Films. 

Exklusive Einblicke
Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall ist dabei voll im Einsatz und führt den Großteil seiner Stunts selbst aus. Das Publikum darf sich auf aufwendige Kampfchoreografien freuen, unter anderem mit seiner filmischen Rivalin Natalie Krug, gespielt von Madalina Bellariu Ion, die bereits an der Seite von Jude Law und Scott Adkins zu sehen war. Auch rasante Motorradverfolgungsjagden durch die Innenstadt stehen auf dem Programm. Die „Krone“ konnte hierfür exklusiv erste Schnappschüsse aus dem Film erhalten. 

Natalia Krug (Madalina Bellariu Ion) als russische Attentäterin.
Natalia Krug (Madalina Bellariu Ion) als russische Attentäterin.(Bild: Davide Marconcini_Westside Studios GmbH)
Major Alex Stirling (Dennis Dewall) als Major Alex Stirling
Major Alex Stirling (Dennis Dewall) als Major Alex Stirling(Bild: Davide Marconcini_Westside Studios GmbH)

Das erwartet die Kinobesucher 
The Train ist ein hochklassiger europäischer Spionage-Thriller, der seine Figuren im luxuriösen Majestic Imperator Train de Luxe zusammenschweißt – und gegeneinander ausspielt. Was als elegante Abschiedsreise des legendären „Majestic Imperator Trains“ beginnt, entwickelt sich zu einem gefährlichen Wettlauf zwischen rivalisierenden Geheimdiensten. An Bord: chinesische MSS-Agenten ,MI 6-Offiziere, eine deutsche Profilerin, ein alternder Zugmagnat und eine tödliche russische Attentäterin, deren Auftrag weit mehr beinhaltet als nur Observation.

(Bild: Davide Marconcini_Westside Studios GmbH)
(Bild: Davide Marconcini_Westside Studios GmbH)

Mitten hinein gerät Alex Stirling, ein SAS-Major, der lediglich seine Tochter Olivia begleiten wollte. Als mehrere Operationen auf dem Zug kollidieren, ein Kaufpreis in Millionenhöhe um die Waggons feilscht und Verfolgungsjagden sowie Entführungen vorbereitet werden, wird der Zug zum rollenden Schlachtfeld. Die Premiere von „The Train“ ist für September 2026 in Österreich, Deutschland und England geplant.

Herrlich schräge Grill-Komödie mit Hape Kerkeling
