Spionage-Thriller „THE TRAIN“ rast durch Wien

Exklusive Einblicke

Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall ist dabei voll im Einsatz und führt den Großteil seiner Stunts selbst aus. Das Publikum darf sich auf aufwendige Kampfchoreografien freuen, unter anderem mit seiner filmischen Rivalin Natalie Krug, gespielt von Madalina Bellariu Ion, die bereits an der Seite von Jude Law und Scott Adkins zu sehen war. Auch rasante Motorradverfolgungsjagden durch die Innenstadt stehen auf dem Programm. Die „Krone“ konnte hierfür exklusiv erste Schnappschüsse aus dem Film erhalten.