Auffahrunfall: Ein Verletzter, vier kaputte Autos

Bei einem Unfall in Heiligenkreuz am Waasen in der Steiermark verletzte sich am Dienstag ein Pkw-Lenker. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Zur Kollision kam es wegen eines Linksabbiegers.
Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen in Prosdorf alarmiert. Weil ein Pkw-Lenker links abbiegen wollte und wohl von den nachkommenden Autos übersehen wurde, kam es zur Kollision.
Dabei wurde eine Person verletzt. Sie wurde von den Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden in der Absicherung der Unfallstelle, der Verkehrsregelung, der Fahrzeugbergung sowie dem Freimachen der Verkehrsfläche.
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