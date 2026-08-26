Auffahrunfall: Ein Verletzter, vier kaputte Autos

Dabei wurde eine Person verletzt. Sie wurde von den Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden in der Absicherung der Unfallstelle, der Verkehrsregelung, der Fahrzeugbergung sowie dem Freimachen der Verkehrsfläche.