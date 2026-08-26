LASK: Windfall—Is a Spectacular Deal on the Horizon?

Numerous suitors

One thing is certain: Several clubs from Europe’s top leagues have already shown interest in the 29-year-old. According to Sky, OGC Nice—a club from France—is said to have set its sights on the striker. In addition, there are three interested clubs from Italy: Venezia, Sassuolo, and Genoa. After the miracle at the Gugl, will LASK now step in after all?