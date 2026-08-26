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ÖFB Players in the Spotlight

LASK: Windfall—Is a Spectacular Deal on the Horizon?

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26.08.2026 05:44
LASK is celebrating its qualification for the Champions League. Will new players be joining the ...
LASK is celebrating its qualification for the Champions League. Will new players be joining the team now?(Bild: Krone-Collage/GEPA, Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Following Tuesday night’s miraculous 5-1 victory over Celtic Glasgow, LASK has sensationally qualified for the Champions League. Now a windfall is coming the way of the Linz-based club. Is a spectacular deal on the horizon?

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Coach Didi Kühbauer hopes to see some movement on the roster. “We still need players. We have a small but strong squad. Of course, other opportunities might arise now,” he said, alluding to the more than 18 million euros that will now flow into the club’s coffers as an entry fee. 

Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)

Now in a Better Position
And as a Champions League participant, LASK suddenly has a whole new set of bargaining chips. This includes Sasa Kalajdzic. Will the ÖFB star—who helped Linz win the double last year and no longer has a future with the Wolverhampton Wanderers—now perhaps return to LASK?

Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: Sepp Pail)

In the “Champions League,” he could measure himself against the best players. An exciting challenge!

Numerous suitors
One thing is certain: Several clubs from Europe’s top leagues have already shown interest in the 29-year-old. According to Sky, OGC Nice—a club from France—is said to have set its sights on the striker. In addition, there are three interested clubs from Italy: Venezia, Sassuolo, and Genoa. After the miracle at the Gugl, will LASK now step in after all?

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