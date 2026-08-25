In the Mühlviertel
Motorcycle Crashes Into Tractor: Rider Seriously Injured
A motorcyclist was seriously injured when he crashed into a tractor on his motorcycle Tuesday afternoon in the Upper Mühlviertel region. Police are now seeking a first responder as a witness.
A 17-year-old from the Rohrbach district was driving his tractor with a trailer from Sprinzenstein toward Rohrbach at around 12:40 p.m. on Tuesday. The 17-year-old intended to turn left onto the Dobretshofen farm road. At the same time, a 53-year-old German man was riding his motorcycle in the same direction. A 17-year-old German girl was riding as a passenger on the motorcycle. Shortly before reaching the Dobretshofen farm road, the 53-year-old motorcyclist began to pass another vehicle, first overtaking a truck-trailer combination before colliding head-on with the left side of the tractor, which was turning left.
Admitted to two hospitals
As a result, the 53-year-old and the 17-year-old were thrown from the motorcycle. The 53-year-old motorcycle rider was seriously injured in the accident and taken to Kepler University Hospital. The 17-year-old passenger was taken to Rohrbach Hospital with injuries of an unspecified severity.
Witness Sought
A woman, whose identity is currently unknown, immediately administered first aid at the scene of the accident. The Rohrbach Police Department is asking the witness to call 0591334250100.
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