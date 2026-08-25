Husband Asks for Help:
Former Teacher (60) Vanished Without a Trace
A former middle school teacher in Bad Goisern (Upper Austria) has vanished without a trace. The 60-year-old has been missing since Monday morning after she set out to water the graves. Her husband is very worried and is asking for help in the search.
Since 8 a.m. this Tuesday, four fire departments and the water rescue team have been searching for the missing woman. She set out on her bicycle around 9:30 a.m. on Monday and has since vanished without a trace.
May Have Boarded a Bus or Train
“My wife has mild dementia, and when a stressful situation disrupts her normal daily routine, it can cause her to lose her sense of time and place,” says her husband, who reached out to the “Krone” so that the search would cover as wide an area as possible. It’s also possible that his wife boarded public transportation and is somewhere on the road.
Police Ask for Information
“It seems she wasn’t at the cemetery at all—the grave hadn’t been watered,” said the Goiserer resident. The bicycle belonging to the mother of two and former teacher has also not been found anywhere. If anyone sees Edith Kefer, please notify the nearest police station; law enforcement is already involved in the search.
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