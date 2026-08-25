Aktion „scharf“: Gefahren beim Überholen messen

Radfahrer haben es im Straßenverkehr schwer. Enge Gassen, aufbrausende Autofahrer – ein Miteinander wird dabei oftmals zur Herausforderung. Für mehr Sicherheit soll seit 2022 ein gesetzlicher Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen eines Radfahrers sorgen. Außerorts sind es sogar zwei Meter. Das wurde in der Straßenverkehrsordnung verankert. Doch die Realität sind anders aus: „Regelmäßig erleben Radfahrer gefährliche Situationen, bei denen Autos beim Überholen zu knapp vorbeifahren“, ortet die Radlobby St. Pölten dringenden Handlungsbedarf.