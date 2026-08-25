Aktion „scharf“: Gefahren beim Überholen messen

Freiwillige Testpersonen gesucht: Die Radlobby St. Pölten will mit einer Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.
Radfahrer haben es im Straßenverkehr schwer. Enge Gassen, aufbrausende Autofahrer – ein Miteinander wird dabei oftmals zur Herausforderung. Für mehr Sicherheit soll seit 2022 ein gesetzlicher Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen eines Radfahrers sorgen. Außerorts sind es sogar zwei Meter. Das wurde in der Straßenverkehrsordnung verankert. Doch die Realität sind anders aus: „Regelmäßig erleben Radfahrer gefährliche Situationen, bei denen Autos beim Überholen zu knapp vorbeifahren“, ortet die Radlobby St. Pölten dringenden Handlungsbedarf.
Open-Bike-Sensoren
Und macht prompt die Probe aufs Exempel: bis Jahresende werden kurzerhand die Überholabstände auf Straßen in der und um die Landeshauptstadt gemessen. Dabei kommen drei Open-Bike-Sensoren zum Einsatz: „Die Überholvorgänge werden ausgewertet. Die Messungen dienen der Identifizierung von Gefahrenstellen und sind Grundlage für die unfallpräventive Verkehrsplanung“, so die Radlobby.
Wissenschaftliche Datengrundlage schaffen
Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, hat die Gelegenheit dazu. Es werden noch freiwillige Testpersonen gesucht. Wer Interesse hat und die Abstandsmessgerät für zwei Wochen einsetzen möchte, kann sich bei Wilhelm Maurer (wilhelm.maurer@radlobby.at) melden. Die Daten werden beim österreichweiten Portal 1meter50.at veröffentlicht. Damit soll eine aktuelle, wissenschaftliche Datengrundlage zu Überholabständen geschaffen werden.
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