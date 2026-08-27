Politik reagiert erst, wenn es zu spät ist!

Österreichs Grundwasser erreicht historische Tiefststände. Über 90 Prozent der Messstellen liegen bereits im niedrigsten Bereich. Wasser-Experte Mag. Nikolaus Sauer warnt vor den Folgen des Klimawandels, fordert die Politik zum raschen Handeln auf – und richtet einen deutlichen Appell an Wasserwirtschaftsminister Totschnig.