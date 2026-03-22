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Pertl begeistert

Diese Namen „geben Hoffnung für die Zukunft“

Ski Alpin
22.03.2026 07:40
Katharina Unterdechler
Katharina Unterdechler(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Schüler-Meisterschaften auf der Turracher Höhe im Rahmen des von der „Krone“ präsentierten Kids Cups ließen die Ski-Herzen höherschlagen.

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„Wir müssen uns um unseren Nachwuchs ganz sicher keine Sorgen machen, wir haben viele tolle Ski-Talente – das haben die letzten Tage wieder gezeigt“, nickt Klaus Pertl, Obmann des Wintersportvereins Reichenau-Turracherhöhe. Der von der „Krone“ präsentierte SalzburgMilch Kids Cup machte diese Woche auf der Turracher Höhe Station, brachte packende Rennen im Rahmen der Schüler:innenmeisterschaften der Altersklassen U14 bis U16. „Es ist alles wie gewünscht gelaufen, war eine richtig coole Veranstaltung – das Wetter war super, die Pisten in einem hammermäßigen Zustand, es gab nur eine leichte Verletzung“, berichtet Pertl, der auch dem Team der lokalen Bergbahnen dankt: „Sie haben uns großartig geholfen, Material geführt, bei den Pistenarbeiten mitgewirkt – ein großes Danke dafür.“

Stefan Lehenauer
Stefan Lehenauer(Bild: GEPA)

Die Nutznießer waren die Schüler, die mit ihren Leistungen für Staunen sorgten. Wiewohl drei Namen herausstachen: Bei den Schülerinnen gewann die 14-Jährige Katharina Unterdechler vom SC Dachstein alle drei Bewerbe, triumphierte in der U15-Klasse sowohl auf der FIS-Strecke im Super-G als auch bei den Technik-Rennen in Riesentorlauf und Slalom. Selbiges gelang bei den Burschen in der U14-Klasse dem Salzburger Stefan Lehenauer (SK Hallein). In der U16 triumphierte Finn Neururer vom SC Mutters in Super-G und Slalom (mit über vier Sekunden Vorsprung!), wurde Zweiter im Riesentorlauf. „Die Leistungen geben Hoffnung für die Zukunft“, meint Pertl.

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