Diese Namen „geben Hoffnung für die Zukunft“

„Wir müssen uns um unseren Nachwuchs ganz sicher keine Sorgen machen, wir haben viele tolle Ski-Talente – das haben die letzten Tage wieder gezeigt“, nickt Klaus Pertl, Obmann des Wintersportvereins Reichenau-Turracherhöhe. Der von der „Krone“ präsentierte SalzburgMilch Kids Cup machte diese Woche auf der Turracher Höhe Station, brachte packende Rennen im Rahmen der Schüler:innenmeisterschaften der Altersklassen U14 bis U16. „Es ist alles wie gewünscht gelaufen, war eine richtig coole Veranstaltung – das Wetter war super, die Pisten in einem hammermäßigen Zustand, es gab nur eine leichte Verletzung“, berichtet Pertl, der auch dem Team der lokalen Bergbahnen dankt: „Sie haben uns großartig geholfen, Material geführt, bei den Pistenarbeiten mitgewirkt – ein großes Danke dafür.“