Gestohlenes Taferl, Alkohol und kein Führerschein

Gleich mehrere Verstöße deckte die Polizei am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle in Zeltweg auf. Ein 47-jähriger Mopedlenker war mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs, alkoholisiert und ohne gültige Lenkberechtigung.
Gegen 19.30 Uhr wurden Polizeibeamte im Gemeindegebiet von Zeltweg auf einen Mopedlenker aufmerksam, weil dieser während der Fahrt mit seinem Handy hantierte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das am Moped montierte Kennzeichen als gestohlen gemeldet war.
Darüber hinaus war der 47-Jährige aus dem Bezirk Murtal alkoholisiert und verfügte über keine gültige Lenkberechtigung. Das gestohlene Kennzeichen wurde von der Polizei sichergestellt.
Der Mann wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.
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